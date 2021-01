La Pupa e il Secchione e Viceversa è uno di quei reality che negli scorsi anni ha ottenuto grande successo. Da domani andrà in onda una nuova edizione del programma che prevede grosse novità. Andiamo a scoprirle insieme.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: cambio di conduzione

Tra le novità che vi saranno per questa edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa è innanzitutto il cambio di conduzione. Infatti, a differenza delle altre edizioni, questa del 2021 sarà condotta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Il reality La Pupa e il Secchione e Viceversa di questo 2021, oltre al cambio di conduzione ha modificato anche la sua location. Le puntate registrate la scorsa estate, nel pieno rispetto delle norme anticovid, hanno come scenario una villa appena fuori Roma. Mentre il programma andrà in onda a partire da domani giovedì 21 gennaio alle ore 21 e 15 su Italia 1.

I pupi

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione e Viceversa, troviamo in totale 8 coppie di cui 5 sono formate da pupe e secchioni, mentre 3, sono i viceversa, e sono formate da secchione e pupi. Andiamo a conoscerli meglio.

Stando a quanto riporta il sito Webboh.it, tra i concorrenti troviamo dei volti già noti alla tv. Primo fra tutti è il pupo Matteo Diamante. Il giovane 31enne ha già partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sabrina Ghi. Inoltre, nel 2020 ha partecipato a Take Me Out ed Ex On The Beach.

Tra i partecipanti troviamo anche Mattia Garufi, modello e PR, 24 anni, insieme a Matteo Damante ha partecipato ad Ex on the beach nel 2020. Vi è poi Gianluca Tornese, imprenditore, modello e influencer classe 1992 di Quarto. Il giovane ha partecipato a Uomini e donne tra il 2014 e il 2015 come corteggiatore di Valentina Dallari e nel 2017 come corteggiatore di Nilufar Addati. Inoltre, ha partecipato al video di Quando me fatto chiagnere della neomelodica Emiliana Cantone e ad una puntata de I soliti ignoti del 2019.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: le secchione

La Pupa e il Secchione e Viceversa da pochi anni ha sfatato il mito che solo gli uomini possono essere secchioni. Infatti, nel cast del reality, troviamo tre donne il cui Q.I è di molto elevato rispetto alla media. A rappresentare questa categoria troviamo: Giulia Orazi, 27 anni. Si è laureata a 25 anni, ed è partita per l’Irlanda il giorno dopo per uno stage. Al rientro si è iscritta alla specialistica. Sara Hafdaoui, 24 anni. Ha conseguito la maturità scientifica a Udine, poi si è trasferita nella Capitale dove si è laureata alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha superato il test d’ingresso per Genetica Medica. Silvia Gandini, 28 anni, sta completando il quinto percorso accademico: ha due triennali, due magistrali e un diploma. Lavora come fisioterapista, nutrizionista, osteopata e sta conseguendo la laurea magistrale in Scienze delle attività motore.

Le pupe

Tra le pupe de La Pupa e il Secchione e Viceversa troviamo Jessica Bucci, 25 anni modella e commessa. Laura Antonelli, 19 anni, influencer specializzata in beauty e moda. Ha partecipato al videoclip Tuer di Hiro, e A prima vista di Shakalab feat. Davide Shorty. Ha un passato da Miss, infatti, è arrivata seconda a Miss Pomezia, ed ha vinto la fascia di Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. Attualmente è fidanzata con il calciatore Andrea Marcucci.

Insieme a loro troviamo anche Linda Taddei, 20 anni, studentessa universitaria di Biotecnologie, seconda classificata a Miss Mondo Italia 2019 e prefinalista a Miss Italia 2018. Miryea Stabile, 22 anni di Brescia, ballerina, modella, influncer e graphic design. Ha partecipato a Take me out, Detto Fatto, Furore, Guess My Age e Ciao Darwin (puntata Belli contro brutti, nella prova viaggio nel tempo). Finalista regionale di Miss Mondo. Ha lavorato come ombrellina in un programma di Formula 1 di Sky Sport.

Ed infine Stephanie Bellarte, 19 anni di Bereguardo, indossatrice, ha Vinto Miss Stella del Mare 2017 e Miss Intercontinental 2019. Inoltre, è stata finalista di Miss Mondo Italia 2019.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: i secchioni

Protagonisti indiscussi del reality sono i secchioni. A rappresentare la categoria troviamo 5 giovani che nonostante la giovane età si sono già distinti nel loro campo. Alberto Bartozzi, 29 anni, esperto di logica, ha fondato il blog LogicaTest. Non è laureato per scelta (ha superato il test di medicina, ma ha preferito fare altro). Gira l’Italia per tenere lezioni di logica e preparare i futuri dottori al test di medicina.

Alessio Guidi, 20 anni, iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma (ha vinto la borsa di studio per merito). Parla tre lingue ed ha partecipato a Ciao Darwin 8 e Guess my age. Andrea De Santis, 23 anni di Castrovillari, laureato con 110 e lode con tesi sui treni e la storia delle stazioni ferroviarie. Luca Marini, 20 anni di Bondeno, studia ingegneria informatica ed elettronica. 10 anni ha partecipato al suo primo concorso letterario. Ha scritto due libri e sta scrivendo il terzo. Ed infine vi è Matteo Pisano, 24 anni di Dego, laureato con 110 e lode, sta affrontando in Portogallo il dottorato in Fisica.

Un cast veramente scoppiettante, che saprà donare ai telespettatori momenti di grande ilarità, misto ad un puro e sano intrattenimento

