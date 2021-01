Parte domani, giovedì 21 gennaio, la nuova edizione deLa Pupa e il Secchione e viceversa’ e tra i concorrenti c’è anche Gianluca Tornese. Il napoletano, di Quarto, parteciperà al programma in prima serata su Italia 1 condotto dal comico Pucci.

Il programma, esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, torna il giovedì in prima serata e come sempre pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Si tratta di persone diametralmente opposte che dovranno scambiarsi conoscenze e saperi e provare a fondere i diversi mondi di provenienza. Come già nelle altre edizioni, accade che ci sono coppie che entrano in sintonia sin da subito pur essendo persone diametralmente opposte e altre che invece riscontrano maggiori difficoltà. Vedremo questa edizione come andrà per i concorrenti in gara.

Gianluca Tornese a La Pupa e il secchione

Gianluca Tornese è dunque uno del cast de La pupa e il secchione del 2021. Ha 28 anni ed è di Quarto, in provincia di Napoli. E’ un imprenditore, modello e influencer. Ha partecipato a Uomini e donne 2014-15 come corteggiatore di Valentina Dallari e nel 2017 come corteggiatore di Nilufar Addati. Ha partecipato al video di Quando me fatto chiagnere della neomelodica Emiliana Cantone e a una puntata de I soliti ignoti del 2019.

