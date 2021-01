“Procida capitale delle cultura è la vittoria delle aree costiere della Campania ed in particolare della nostra area flegrea. Una splendida notizia per tutto il litorale. I fari accesi da Liternum per sostenere la candidatura dell’isola hanno disegnato un ‘ponte’ che va sicuramente rafforzato. Adesso, come ha sottolineato il ministro Franceschini, va ‘messo in moto quel meccanismo virtuoso e attrattivo’ che deve portare un indotto importante.” Lo afferma Luigi Guarino, consigliere comunale di Giugliano.

“La cultura come “detonatore del rilancio”, riprendendo le parole del sindaco Dino Ambrosino a cui vanno i miei complimenti. – prosegue l’esponente giuglianese di minoranza – Il grande flusso di visitatori che sbarcheranno su Procida può essere una grande occasione per l’intera fascia costiera, mettendo in rete tutti i siti d’interesse a partire dai nostri scavi archeologici e dalla bellezza naturalistica del Lago Patria.”

“Non c’è tempo da perdere. Sblocchiamo subito i progetti necessari per la svolta turistica che merita il nostro amato territorio e che aspettiamo da troppi anni. La fase post Covid – conclude Luigi Guarino – può essere quella della vera rinascita. Ci saranno ingenti risorse ma dobbiamo lavorare con rigore, passione e serietà.”

continua a leggere su Teleclubitalia.it