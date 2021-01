Tragedia nella notte, auto si ribalta dopo lo schianto: morto 15enne. In fin di vita il conducente

Tragico schianto nella notte in provincia di Biella, ragazzino di 15 anni muore nello schianto. Si chiamava Emanuele Rinaldi, il giovanissimo deceduto nel terribile incidente avvenuto a Cossato, lungo via Dante, a poca distanza dall’incrocio con via Remo Pella.

Il ragazzo era all’interno di una Fiat Punto che si è capottata: insieme a lui c’erano il conducente di 25 anni residente a Lessona (ora ricoverato in prognosi riservata) che pare sia risultato positivo all’alcoltest, una ragazza di 23 anni di Cossato rimasta lievemente ferita e il fratello di lei, pure di 15 anni.

La dinamica dell’incidente

Per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto che ha finito la corsa contro il muro dal lato. Uno di questi era seduto sul sedile posteriore e sarebbe rimasto schiacciato nel ribaltamento.

I soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo, ma per Emanuele non c’è stato nulla da fare.

Il giovane è morto poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale di Biella. Altri due passeggeri hanno riportato solo ferite lievi.