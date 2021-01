Burian, il temuto freddo che spazza le steppe siberiane, è arrivato anche a Napoli e in Campania. Da oggi, venerdì 15, il termometro registrerà un crollo delle temperature. Minime e massime sfioreranno lo zero in molti punti della nostra regione.

Campania, arriva Burian: neve e freddo polare

L’aria gelida proveniente dall’Est Europa e dalla Russia travolgerà gran parte del Mezzogiorno d’Italia e raggiungerà la Campania nelle prossime ore. Nella giornata di oggi, nonostante il tempo instabile e le precipitazioni sparse, le temperature saranno ancora in linea con le medie stagionali. Un cambio di rotta ci sarà da domani, 16 gennaio. E’ previsto beltempo e sole su gran parte della regione, ma la colonnina di mercurio crollerà fino a zero gradi. Le massime non supereranno i sette gradi.

Arriva la neve domenica anche in provincia di Napoli e di Caserta

Il giorno candidato per una nevicata è domenica 17 gennaio. Quando una perturbazione passeggera raggiungerà anche il litorale campano. Le temperature saranno ancora più rigide e a quel punto si creeranno le condizioni per qualche spruzzata di neve anche a bassa quota, a Napoli e nel resto della provincia. In collina e sui rilievi montuosi del Sannio e dell’Irpinia sono attese abbondanti nevicate come non se ne vedevano dall’anno scorso. Temperature sotto lo zero, come già annunciato, in molti comuni, così come in alcuni capoluoghi (Avellino, Benevento e Caserta). Il freddo polare imperverserà anche nella giornata di lunedì 18, dicembre, ma con un tempo soleggiato su gran parte della Regione.



Da martedì temperature in risalita

La sferzata del Burian durerà fino a martedì 19 gennaio, quando un nuovo anticiclone porterà sole e temperature più miti per gran parte della prossima settimana. Le minime risaliranno verso i valori stagionali e le massime sfioreranno 15 gradi. Potremmo così assistere a un piccolo assaggio di primavera già verso la fine del mese.

In sintesi le temperature previste tra sabato e martedì:

Napoli tra 0 e 9 gradi

Caserta tra -3 e 10 gradi

Salerno tra 1 e 10 gradi

Avellino tra -4 e 7 gradi

Benevento tra -3 e 8 gradi

continua a leggere su Teleclubitalia.it