Diletta Leotta e Can Yaman escono allo scoperto. Dopo i numerosi rumors su di loro, pare che tra i due sia sbocciato l’amore. E anche tanta passione.

Scatta la scintilla tra Diletta e Can Yaman: cinque giorni di passione in hotel

Inizialmente l’indiscrezione era stata riportata della speaker di Rds, Anna Pettinelli: la conduttrice ha sganciato la bomba all’interno del suo programma radiofonico ma ci ha pensato poi il settimanale Chi a rivelare tutti i dettagli della love story.

“La notizia arriva da una fonte certa ma preferisco non rivelarla”, sono state le parole della Pettinelli, che ha aggiunto poi come Can e Diletta avrebbero soggiornato nello stesso hotel a Roma e sarebbero stati visti mentre si scambiavano dei baci appassionati.

Poche ore dopo è arrivata la conferma di Chi: “Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore“, si legge sul settimanale.

“La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter”.

