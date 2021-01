Test per personale scolastico in Campania in vista del ritorno in classe. Il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato l’arrivo di test antigienici in Regione proprio per personale scolastico e i lavoratori del trasporto pubblico.

Scuola, test per personale in Campania

“In relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto e ottenuto l’invio di 350.000 test antigenici, che arriveranno alla fine di questa settimana” scrive la Regione in una nota.

In Campania lunedì 11 ritorneranno in classe gli alunni di prima e seconda elementare. Per gli altri si continua con la didattica a distanza.

“In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per il personale scolastico, e anche per i lavoratori del trasporto pubblico” fanno sapere dalla Regione.

