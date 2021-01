Prende il via la stagione dei saldi invernali 2021. In Campania si parte il 5 gennaio. Ma le prime ad inaugurare oggi, 2 gennaio, gli scontri sono Basilicata, Valle d’Aosta e Molise. Anche se in un’Italia ancora in lockdown.

E quindi la vera partenza sarà lunedì 4, che sarà un giorno arancione seguito da altri 2 rossi, il 5 e il 6 gennaio. Dal 7 in Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia poi, a seguire, anche in tutte le altre regioni.

La durata dei saldi 2021

I saldi invernali 2021 dureranno 60 giorni come di consueto e, tramite delibere locali, in tutti i casi è stata disposta la possibilità di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio. Naturalmente sullo svolgimento delle vendite pesa il Covid: eventuali regolamentazioni potrebbero essere stabilite più avanti, anche in base alla situazione sanitaria delle singole regioni.

Date dei saldi 2021 regione per regione

2 gennaio : Partono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata

Partono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata 4 gennaio: Abruzzo e Calabria

Abruzzo e Calabria 5 gennaio: Sardegna e Campania

Sardegna e Campania 7 gennaio: Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia

Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia 12 gennaio: Lazio

Lazio 16 gennaio: Marche e Provincia autonoma di Bolzano (solo comuni non turistici)

Marche e Provincia autonoma di Bolzano (solo comuni non turistici) 29 gennaio: Liguria

Liguria 30 gennaio: Emilia Romagna Toscana e Veneto

Emilia Romagna Toscana e Veneto 13 febbraio: Provincia autonoma di Bolzano (comuni turistici).

Provincia autonoma di Bolzano (comuni turistici). La Provincia autonoma di Trento potrà decidere quando partire. In attesa della data ufficiale c’è ancora la Calabria

