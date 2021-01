lContinuano a rincorrersi le voci di imminenti dimissioni di Papa Francesco. Per ora si tratta di rumors, che circolano con insistenza sopratutto in rete e sui social network, ma che non hanno trovato riscontri ufficiali presso gli organi di stampa vicini alla Santa Sede.

Dimissioni di Papa Francesco per problemi di salute?

Un dato è certo. Le condizioni di salute del Pontefice non sono delle migliori. Ormai 84enne, Bergoglio soffre di una grave forma di scialtagia, che a tratti si è dimostrata invalidante. Due giorni fa, in Polonia, prima di iniziare la Messa nel santuario della Madonna Nera a Czestochowa, Papa Francesco è inciampato sulle scale del palco eretto sulle mura del santuario dove celebra la funzione religiosa.

Un incidente che per fortuna non ha avuto gravi ripercussioni, ma che poteva costargli caro. Bergoglio, che in quel momento aveva tra le mani l’incensiere, è caduto sui gradini. E’ stato subito soccorso e si è rialzato per riprendere a officiare la funzione. Proprio a causa della sciatalgia, si è visto costretto a rinunciare alle celebrazioni della sera del 31 dicembre e della mattina del primo gennaio presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana. A renderlo noto il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Al suo posto il cardinale Giovanni Battista Re.

Bergoglio potrebbe lasciare l’incarico nel 2021. Per ora nessuna conferma

Le voci della settimana scorsa parlavano di un Papa Francesco prossimo alle dimissioni entro la fine del 2020. Problemi concomitanti di salute e l’età avanzata lo vorrebbero sulla stessa strada di Papa Ratzinger, anche lui dimissionario prima della scadenza naturale del suo pontificato. A riportare l’indiscrezione fu l’Express, che aveva raccolto le dichiarazioni di Austen Ivereigh, ex direttore degli affari pubblici del precedente arcivescovo di Westminster. Ivereigh sarebbe una figura di primo piano della cerchia del Pontefice. Continuerebbe infatti a lavorare negli ambienti vaticani e rappresenta una delle fonti di informazione più autorevoli circa la vita privata e pubblica di Papa Francesco.

Il sito di Bufale.it, interessatosi alla vicenda, avrebbe interrogato nelle ultime settimane fonti vicine al Vaticano per trovare riscontro a queste indiscrezioni. Al momento però la redazione del portale smentisce la fondatezza di ogni notizia relativa a un’imminente rinuncia dell’incarico da parte di Bergoglio. Certo è che le precarie condizioni di salute del Pontefice e i problemi interni al Vaticano potrebbero spingere Papa Francesco alle dimissioni, o comunque a riconsiderare, nei prossimi mesi, il proprio ruolo. I viaggi all’estero, le pressioni mediatiche, i vari impegni liturgici rendono difficile la vita di un uomo che ha pur sempre 84 anni.

continua a leggere su Teleclubitalia.it