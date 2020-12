Rischia di slittare la riapertura delle scuole superiori in Campania. Ad annunciarlo è Lucia Fortini, assessore regionale all’istruzione, nel corso di una videoconferenza organizzata da un istituto scolastico della provincia di Salerno.

Campania, riapertura scuole superiori

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Lucia Fortini ha aperto ad un ritorno in presenza. “Sì a un ritorno in presenza – ha detto l’assessore – ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza in Campania già il 7 gennaio, casomai qualche settimana dopo”.

“La scuola in presenza manca a tutti – ha sottolineato ancora Fortini – ritengo che l’autonomia scolastica debba essere rispettata. Sì quindi ad un ritorno in presenza, ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza già il 7 gennaio, casomai con qualche settimana dopo. Credo che debbano essere le singole scuole rimarca Fortini – a capire quale sia la percentuale di presenza che possa consentire di lavorare in maniera sicura e serena ma questo lo decideremo insieme”.

