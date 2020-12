Campania. Per De Luca l’inizio dell’anno scolastico sembra essere ancora lontano. “Ho i miei dubbi che riprenderemo a gennaio”, ha ribadito il presidente della regione a margine della consegna di nuovi 259 autobus pubblici alle aziende di trasporto. “Comunque con questi nuovi bus – ha detto – ci prepariamo a dare mano per la riapertura dell’anno scolastico, perché se non ci sono i mezzi, i trasporti saranno sempre sovraffollati”.

In mattinata il presidente della Regione Campania ha parlato anche più in generale della vicenda degli spostamenti in vista di Natale, nelle more del nuovo provvedimento del governo Conte:

“Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia e che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come fanno altri paesi come la Germania. È indecente anche l’algoritmo. La Regione più in difficoltà è il Veneto che è in zona gialla da sempre, ancora oggi. È possibile avere queste assurdità in un paese serio?”

