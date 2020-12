Ottanta persone in isolamento dopo aver preso parte a un funerale. Motivo? La madre del defunto è risultata positiva al Covid.

E’ accaduto a Rotondi, piccolo centro a cavallo tra le province di Avellino e Benevento. Ora 80 persone si trovano ora in isolamento come disposto dall’Asl di Avellino. La donna risultata positiva già da alcuni giorni aveva la febbre e sintomi abbastanza chiari della presenza del virus, ma il medico curante non ha ritenuto necessario richiedere il tampone, che la donna ha poi eseguito in un laboratorio.

Ieri sera il sindaco di Rotondi ha ricevuto la comunicazione della positività e subito è scattato il tracciamento e dunque l’allerta per tutti coloro che avevano preso parte al funerale.

La paura è che possa scoppiare un focolaio nella piccola cittadina. Questo perchè tra le persone in isolamento c’è anche il parroco, che dopo il funerale ha celebrato altre funzioni e confessato diversi fedeli.

Ieri intanto si sono registrate tre vittime in Irpinia. Due persone sono morte nell’ospedale “Moscati”. Sono un 63enne di Monteforte Irpino, ricoverato dal 30 novembre, e un 73enne di Avellino, ricoverato dal 18 novembre. Entrambi erano in terapia intensiva intubati. Ad Ariano Irpino, nell’ospedale “Frangipane” è morta una 84enne del posto. Era ricoverata in terapia intensiva. Anche Benevento registra una vittima nell’ospedale “Rummo”. E’ morto un 91enne di Dugenta ricoverato da due settimane nel reparto di terapia intensiva.

