Villaricca. Sono quasi le sette del pomeriggio sul corso Vittorio Emanuele a Villaricca, quando due banditi giunti a bordo di uno scooter entrano nella farmacia Gieri, a poche decine di metri dalla casa comunale in pieno centro. Mentre all’interno dell’esercizio si sta consumando la rapina con tanto di pistole, alcuni cittadini presenti sul posto avvisano un agente della polizia locale su quanto sta accadendo, il vigile si avvicina al “palo” della coppia per cercare di mettere in fuga i due malviventi e sventare il colpo. Il malvivente lo vede e spara un colpo in aria per intimidirlo. Lo stesso fa il vigile. Nessun ferito e dopo gli spari i i due rapinatori si sono dati alla fuga portando via circa mille euro e lasciando qualche banconota in strada per la fretta.

Ora i carabinieri della compagnia di Marano in collaborazione con i caschi bianchi di Villaricca indagano sull’accaduto con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza. “Ho avuto paura ma dovevo intervenire” queste le parole di Bruno Cecere, agente della polizia municipale di Villaricca, intervenuto ieri nel corso della rapina in pieno centro.

