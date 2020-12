Autobus finisce fuori strada dopo aver perso il controllo, arrivano i vigili del fuoco e salvano i passeggeri. Hanno dovuto rompere i finestrini per aiutare le decine di persone che erano rimaste intrappolate all’interno del mezzo.

Il terribile incidente è avvenuto questa mattina venerdì 4 dicembre, nel comune di Tradate, nel Varesotto, lungo via Castelnuovo: è qui che un autobus di linea stava viaggiando quando per cause ancora da accertare è finito fuori strada.

Passeggeri salvati dai pompieri

Nell’immagine diffusa dai vigili del fuoco si può vedere il mezzo finito ai bordi della carreggiata con le ruote evidentemente impossibilitate a muoversi a causa della neve.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco: per fortuna nonostante la pericolosità dell’incidente non sono stati registrati feriti e per questo non è stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118.

continua a leggere su Teleclubitalia.it