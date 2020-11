La ventitreesima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival – festival internazionale della comunicazione sociale dei ragazzi, si terrà quest’anno, con una formula che risentirà notevolmente delle restrizioni dovute all’emergenza Covid19.

Mancherà la presenza dei “ragazzi del festival”, il loro frastuono vitale, il loro contagiante entusiasmo, la loro bellezza. Sarà però mantenuto alto il valore sociale, culturale ed educativo dell’evento e la qualità dei cortometraggi che saranno presentati in concorso (42 in rappresentanza di 20 diverse nazioni).

Dal 1 al 5 dicembre 2020 sulle piattaforme social del Festival e sulla rete televisiva Tele Club Italia, sarà trasmesso un programma in nove puntate, destinato al pubblico dei ragazzi delle scuole italiane e non solo, intitolato We on Web.

Ogni puntata tratterà un tema specifico: la Donna, l’Ambiente, il Razzismo, I Diritti umani, la Guerra, i Social, la Disabilità, ecc. Una puntata conclusiva proclamerà i vincitori.

Nel corso delle trasmissioni, un conduttore dialogherà sulle tematiche dei video con alcuni ragazzi presenti in studio, altri ragazzi intervisteranno on line i registi, gli ospiti e gli studenti che hanno votato i cortometraggi in concorso nelle giurie esterne presso le 57 scuole coinvolte in tutta Italia.

Il programma televisivo, che fornirà a studenti ed insegnanti un valido supporto per la didattica a distanza, sarà visibile in streaming dal 1 al 5 dicembre sui canali social del Marano Ragazzi Spot Festival e sulla rete televisiva del digitale terrestre Tele Club Italia canale 98 (Campania UHF,29).

Le puntate della durata di un’ora ciascuna, saranno trasmesse alle ore 9:00 e alle 11:00.; nel pomeriggio, sui soli canali social, dalle ore 16:00 alle 18:00, sarà possibile vedere le interviste integrali realizzate con i registi dei cortometraggi in concorso e con gli ospiti intervenuti sui vari temi delle puntate.

Questi i link per il collegamento ai social:

Facebook :https://www.facebook.com/spotragazzi.it/

YouTube: https://www.youtube.com/user/spotragazzi

Instagram: https://www.instagram.com/mrsf.official/

IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

ore 9:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

PAPER BOAT – LA BARCHETTA DI CARTA

Luca Esposito Italia, 2019 – Durata, 07:17 – Sezione: ITALIA

ME FIRST – PRIMA IO

Aggelos Tzogou, Grecia, 2018 – Durata, 02:59 – Sezione: STUDENTI

SILENT LIGHTHOUSE – FARO SILENZIOSO

Farshad Ghafari, Payam Lagheri, Iran, 2018 – Durata, 01:00 -Sezione: FILMMAKERS

BORDERS – CONFINI

Reham Emam, Egitto, 2019 – Durata, 01:00 – Sezione: STUDENTI

ALL THE FAULT OF THE BARBARIANS – TUTTA COLPA DEI BARBARI

Nico Bocchini, Italia, 2019 – Durata, 01:56 – Sezione: ITALIA

WALLS – MURI

Anwar Shawabkeh, Giordania, 2018 – Durata, 02:17 – Sezione: FILMMAKERS

GOOD WISHES – AUGURI

Daria Gordeeva, Russia, 2020 – Durata, 01:08 – Sezione: FILMMAKERS

FUORI CONCORSO

Danza in distanza Compagnia di danza dei licei coreutici della Campania, Italia 2020

ore 11:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

M/WAKE UP

Silvia Nobili, Italia, 2020 – Sezione Studenti

ALONE – SOLO

Necmettin Asma, Turchia, 2020 – Durata, 03:25 – Sezione: FILMMAKERS

A BETTER WORLD – UN MONDO MIGLIORE

Geraldine Ottier, Italia, 2019 – Durata, 09:20 – Sezione: ITALIA

CUTS CULTURE, FOOD FOR OUR SOUL – TAGLI. CULTURA, CIBO PER L’ANIMA

Renato Giugliano, Italia, 2011 – Durata, 01:25 – Sezione: ITALIA

FUORI CONCORSO

Spacciatori di Libri di Rosario La Rossa con Maddalena Stornaiuolo, regia di Antonio Ruocco, Italia2020

ore 16:00 Diretta YouTube – Facebook

GLI OSPITI

Don Luigi Ciotti presidente Libera

Marcello Ravveduto docente di Digital Public History alle Università di Salerno e di Modena – Reggio Emilia

LE INTERVISTE AI REGISTI

Luca Esposito Italia

Luca Acito, Grecia

Farshad Ghafari, Payam Lagheri, Iran,

Reham Emam, Egitto

Nico Bocchini, Italia

Anwar Shawabkeh, Giordania

Daria Gordeeva, Russia

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

ore 9:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

ALIVE – VIVO

Jamal J. Lutfi, Iraq, 2017 – Durata, 06:30 – Sezione: STUDENTI

PEACE IS WAITING FOR YOU – LA PACE TI ASPETTA

Mustafa Sattari, Iran, 2020 – Durata, 01:39 – Sezione: STUDENTI

I AM THE OPPORTUNITY – IO, SONO L’OPPORTUNITA’

Hussein Ameer, Iraq, 2019 – Durata, 01:31 – Sezione: FILMMAKERS

SIRIA

Rodney Gonzaga Barbosa, Brasile, 2019 – Durata, 03:00 – Sezione:FILMMAKERS

A WOODEN TOY DREAMED OF PAPER BOATS – UN GIOCATTOLO DI LEGNO SOGNO’ BARCHETTE DI CARTA

Mauricio Hernandez, Messico, 2019 – Durata, 06:49 – Sezione: STUDENTI

FUORI CONCORSO

Musica a distanza Orchestra di Fiati dei licei musicali della Campania, 2020

ore 11:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

GAIA

Brenda Ximena Roldan Romero, Regno Unito, 2020 – Durata, 01:15 – Sezione: STUDENTI

ONLY ONE FILM – SOLO UN FILM

Emanuele Tabarrini, Italia, 2019 – Durata, 03:49 – Sezione: ITALIA

MIND YOUR STEP! – ATTENTO A QUELLO CHE FAI!

Biljana Genal, Marija Nesic, Tamara Tomic, Serbia, 2019 – Durata, 02:26 – Sezione: FILMMAKERS

3 MINUTES – 3 MINUTI

Hubert Jégat, Yohan Vioux, Francia, 2020 – Durata, 03:00 – Sezione: FILMMAKERS

WONDERWALL

Alexander Denysenko, Ucraina, 2018 – Durata, 07:00 – Sezione: FILMMAKERS

NAPULE È ‘NU MIRACOLO

Mauro Maraniello, Italia, 2020 – Durata, 03:00 – Sezione: ITALIA

ore 16:00 Diretta YouTube – Facebook

GLI OSPITI

Angelica Romano presidente Un ponte Per

Raffaele Del Giudice ambientalista

LE INTERVISTE AI REGISTI

Silvia Nobili, Italia

Geraldine Ottier, Italia

Renato Giugliano, Italia

Mauricio Hernandez, Messico

Jamal J. Lutfi, Iraq

Pietro Gobbi, Italia

Brenda Ximena Roldan Romero, Regno Unito

Biljana Genal, Marija Nesic, Tamara Tomic, Serbia

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE

ore 9:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

ABUSED – ABUSATA

Dela Finn, Gana, 2018 – Durata, 10:00 – Sezione: STUDENTI

D’AMURI

Santi Catanesi, Italia, 2020 – Durata, 02:00 – Sezione: FILMMAKERS

STOP ACID ATTACK

Farha Khatun, India, 2019 – Durata, 01:33 – Sezione: FILMMAKERS

FREE AND BEAUTIFUL – LIBERA E BELLA

Narges Haghighat, Canada, 2020 – Durata, 03:00 – Sezione: FILMMAKERS

LOCKED-DOWN – CONFINATA

Pranjal Joshi, India, 2020 – Durata, 03:35 – Sezione: FILMMAKERS

ore 11:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

MOM – MAMMA

Marianel Escobar, Venezuela, 2018 – Durata, 05:02 – Sezione: FILMMAKERS

FREEDOM – LIBERTÀ

Anshul Sinha, India, 2019 – Durata, 00:47 – Sezione: FILMMAKERS

THE FIGHTER – IL PUGILE

Reinier Smit, Sud Africa, 2019 – Durata, 07:28 – Sezione: FILMMAKERS

COFFIN DECOLLETÉ – BARA DECOLTÉ

Nancy Kamal, Egitto, 2019 – Durata, 05:57 – Sezione: FILMMAKERS

THE CUT – IL TAGLIO

Isabella Argent, Regno Unito, 2020 – Durata, 01:21 – Sezione: STUDENTI

ore16:00 Diretta YouTube – Facebook

GLI OSPITI

Blessing Okeidon vittima della tratta

Esquia Alejandra Rubin De Celis Nunez Console del Venezuela a Napoli

LE INTERVISTE AI REGISTI

Santi Catanesi, Italia

Farha Khatun, India

Narges Haghighat, Canada

Pranjal Joshi, India

Anshul Sinha, India

Reinier Smit, Sud Africa

Nancy Kamal, Egitto

VENERDÌ 4 DICEMBRE

ore 9:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

LEMONADE AND THE IMMORTALITY OF SOUL – LIMONATA E L’IMMORTALITA’ DELL’ANIMA

Riccardo Romano, Italia, 2020 – Durata, 09:45 – Sezione: STUDENTI

PESIYAVARGALIN PEYARGAL – NOMI DI CHI PARLA

Karthi Keyan Ms, India, 2018 – Durata, 03:44 – Sezione: FILMMAKERS

Ş.Ş.Ş.H.

Ali Enes Kumanova, Turchia, 2020 – Durata, 01:00 – Sezione: STUDENTI

CIRCLES AND TRIANGLES – CERCHI E TRIANGOLI

Darya Trublina, Varvara Lavrova, Russia, 2019 – Durata, 02:3 – Sezione: STUDENTI

AS A FISH OUT OF WATER – COME UN PESCE FUOR D’ACQUA

Alessandro Marano, Italia, 2020 – Durata 05:41 – Sezione: ITALIA

FUORI CONCORSO

Viva la vida Istituto Nazaret Napoli, Michela Miccio Italia 2020

ore 11:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

IN CONCORSO

UNVEILING CEREMONY – CERIMONIA D’INAUGURAZIONE

Mehdi Boostani, Iran, 2016 – Durata, 07:00 – Sezione: FILMMAKERS

ELECTRIC – ELETTRICO

François Le Guen, Francia, 2020 – Durata, 03:33 – Sezione: FILMMAKERS

COFFE BREAK – PAUSA CAFFÈ

Christian Filippi, Alessandro Rotili, Valerio Martinoli, Roberto Falessi, Italia, 2018 – Durata, 05:19 – Sezione: ITALIA

EYE – OCCHIO

Haotian Liu, Cina, 2019 – Durata, 03:51 – Sezione: STUDENTI

DANCING DOLLS – BAMBOLE DANZANTI

Marzieh Baghbanzadeh, Iran, 2019 – Durata, 02:00 – Sezione: FILMMAKERS

FUORI CONCORSO

Piccoli Blù e Piccolo Giallo di Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace de La casa dei Conigli Italia 2019

ore 16:00 Diretta YouTube – Facebook

GLI OSPITI

Andrea Farinet Presidente Pubblicità Progresso

Alessandra Braghini Direttore artistico Handi Film Festival di Rabat

LE INTERVISTE AI REGISTI

Hubert Jégat, Yohan Vioux, Francia

Mauro Maraniello, Italia

Riccardo Romano, Italia

Darya Trublina, Varvara Lavrova, Russia

Alessandro Marano, Italia

SABATO 5 DICEMBRE

ore 9:00 Diretta YouTube – Facebook – Tele Club Italia canale 98 dt

PUNTATA PREMIAZIONI

LA GIURIA

Presidenti:

Luca Gaetano Nicotera 10 anni

Alessandra Maya Ruocco 12 anni

Vittoria Chiaramonte 18 anni

Paolo bianchini regista

Mussi Bollini vicedirettore RAI ragazzi

Valeria Bevilacqua RAI Italia

Renato Scarpa attore

Maddalena Sornaiuolo attrice regista

Giulio Guerrieri regista

Luciano Colella direttore Videometrò

Jole Garuti Libera

Armando Rossitto Libera

LE GIURIE DELLE SCUOLE

IIS “Bodoni – Paravia” Torino

IIS “Tommaso D’Oria” Ciriè TO

IIS “Leonardo Da Vinci” Carate Brianza MB

IIS “Hensemberger” Monza MB

ICS “Marconi” Venegono VA

ICS “FRISI – Aldo Moro” Cerro al Lambro MI

ISIS “D’Averio Casula” Varese

CD “Villa Torchi” Bologna

ICS “Matteotti” Alfonsine RV

ICS “Diego Valeri” Campolongo Maggiore VE

ISIS “D’Annunzio Fabiani” Gorizia

IIS “Ferraris Brunelleschi” Empoli FI

IIS “Evangelista Torricelli” Roma

ICS “Marta Russo” Roma

Liceo Classico “Ugo Foscolo” Albano Laziale RM

IIS “Atzeni” Capoterra CA

Liceo“Galilei” Manfredonia FG

ICS Murialdo Foggia

IIS “Vaccarini” Catania

ICS “Guglielmino” Acicatena CT

IIS “Alessandro Volta” Caltanisetta

ICS “Riccardo da Lentini” Lentini SR

IIS “ Vittorini” Lentini SR

Associazione Teatrale Guarnieri Gruppo Gianburrasca Lucca

Liceo Classico Colletta Avellino

Liceo Scientifico Mancini Avellino

ICS Calderisi Villa di Briano CE

Liceo “Galileo Galilei” Mondragone CE

ITIS “Ferraris” Napoli

ICS “Russo – Montale” Napoli

ITIS “Alessandro Volta” Napoli

Liceo Art “Boccioni – Palizzi” Napoli

Liceo “Gian Battista Vico” Napoli

IIS “Sandro Pertini” Afragola NA

IIS “San Paolo” Sorrento NA

ICS “Aldo Moro” Casalnuovo NA

ICS “Caulino” Vico Equense NA

IISS “ Giancarlo Siani” Casalnuovo NA

ISIS “Sereni”Afragola NA

Liceo “Pascal”Pompei NA

Liceo Classico “ Carducci” Nola NA

IC “

continua a leggere su Teleclubitalia.it