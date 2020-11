Ha affrontato la questione dei posti di terapia intensiva in Campania il presidente della Regione Vincenzo De Luca lanciando pesanti accuse: “Abbiamo registrato che quando arrivano telefonate al 118 per mandare qualcuno in terapia intensiva è capitato che qualcuno dagli ospedali abbia risposto: “non abbiamo alcun posto libero”. Siccome i posti di terapia intensiva sono governati a dimensione regionale, non ospedale per ospedale. è capitato che nella cabina di regia c’erano posti liberi poi chiamavano dal 118 dicendo che dall’ospedale X non c’erano posti. E’ capitato in orario serale più volte – dice De Luca -. C’è qualche buontempone che quando arriva la richiesta di sera dice che non ci sono posti liberi perché magari deve fare la nottata”.

Episodio che è “già capitato nel pronto soccorso negli anni passati. Si diceva che non c’erano posti perché magari qualcuno si doveva fare il fine settimana. Il 99% del personale sanitario fa un lavoro immane, ma c’è qualche farabutto e andremo in quel caso avanti con il pugno di ferro”.

Il presidente dice poi “verificheremo l’apertura di intra moenia, cioè la possibilità di fare visite private per i nostri primari. Faremo un’apertura in questa direzione”.

De Luca poi ha parlato della rete ospedaliera campana e degli interventi in corso di riqualificazione. “Tra non più di 3 anni avremo la rete di ospedali più moderna d’Italia. Ieri è stata aggiudicata la gara per l’ospedale della costiera sorrentina, 65 milioni per il nuovo ospedale di Giugliano il mese prossimo viene affidata la gara per la progettazione, altri 12 per l’ospedale di Pozzuoli, interventi su Ascalesi, Incurabili, San Paolo, il Moscati di Avellino, 10 milioni per ospedale di Solofra, per Ariano, Sant’Angelo dei Lombardi, in corso progettazione per il nuovo Ruggi e polo oncologico di Pagani. Riparte il Policlinico di Caserta, Aversa, un programma gigantesco di interventi di edilizia ospedaliera”.

Poi la chiusa con due proverbi: “Ricordo due proverbi uno è quello tedesco: “la pazienza vince tutto”. La realtà è dura da cancellare, le chiacchiere rimangono chiacchiere. L’altra cosa che ricordo sempre è di Freud: “ogni eccesso contiene in sé le ragioni della propria autodistruzione”. Quando si esagera alla fine si diventa talmente poco credibili che si finisce per cadere sulle proprie falsità oltre che sulla propria nullità. Sapeste quante centinaia di messaggi di solidarietà che ho ricevuto, credo di aver guadagnato un altro 10% di voti in queste settimane di aggressioni. Il coraggio della libertà è una merce rara così come è raro quello della verità”.

