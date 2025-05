Elezioni a Giugliano: gli uscenti non riconfermati e chi potrebbe avere ancora una chance

Sono quattordici i consiglieri comunali uscenti che hanno ottenuto la riconferma a Giugliano. Accanto a loro, ben diciotto nuovi ingressi arricchiranno l’aula consiliare di Corso Campano 200. Ma non si tratta solo di volti nuovi: tra i neoeletti figurano infatti diversi nomi noti della politica locale, che dopo un periodo di assenza tornano sulla scena amministrativa come Francesco Mallardo, Franco Carleo e Domenico Panico.

Non sono stati riconfermati gli uscenti tra consiglieri e assessori: Cristofaro Tartarone, Francesco Comune, Carlo Carleo, Giuseppe Di Girolamo, Caterina Sestile, Raffaella Acone, Francesco Pugliese, Valentino Pugliese. Fuori dall’emiciclo anche gli ex assessori Angelo Abbate e Giulia Palma che erano ricandidati rispettivamente con Azione e Italia Viva. Tartarone è il primo non eletto di Azione, dunque potrebbe sperare in caso di ingresso in giunta di un consigliere di entrare in assise o di essere nuovamente lui l’assessore di riferimento.

Possono avere chance di entrare in consiglio o in giunta essendo primi non eletti Anna Giulia Russo per il Pd, Raffaellina Acone per Italia Viva, Bianca Perna per Giugliano democratica, Antonio Brancaccio per la lista Guarino, Monica Giordano per il Comitato civico costiero. In minoranza ha chance di entrare in assise Katia Petito di Fratelli d’Italia se Giovanni Pianese dovesse rinunciare al suo seggio.