Parla della riapertura delle scuole, della zona rossa e dei mancati controlli nel consueto appuntamento del venerdì di Vincenzo De Luca. Il presidente fa sapere che c’è stata una riunione con il governo in cui si è parlato proprio della riapertura delle scuole in Italia.

Scuole quando riaprono

“Ieri c’è stata una riunione con il governo e c’è l’orientamento di aprire le scuole il 9 gennaio. Ma si poteva mai immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre poi chiuderle per le feste poi riaprirle a gennaio? Non ci sono parole. Siamo in un paese dove le cose più semplici sono una conquista. Mi auguro si aprano le scuole a gennaio mettendo in condizione i comuni di riaprire in sicurezza” ha detto.

Zona rossa

Poi la questione zona rossa su cui De Luca già si è espresso precedentemente in maniera critica. “Si sta ragionando sulle zone che per me sono una grande buffonata. L’unica regione che ha chiesto un’operazione trasparenza siamo noi della Campania.

Al di là dei negozi di abbigliamento per adulti e di altri generi, è tutto aperto e il livello dei controlli, tranne i primi due giorni, è uguale a zero – tuona -. Parlare di zona rossa fa innervosire, volevo dire fa indignare. Mi sono convinto che cari concittadini siamo nelle mani del Padreterno e della Regione, tutto il resto è valanga di chiacchiere, ipocrisia e finzioni. Questa non è una zona rossa, non so cosa sia ma evitiamo di prenderci in giro”.

