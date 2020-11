Diego Armando Maradona è stato il calciatore più forte di tutti i tempi. La sua perdita per il calcio mondiale segna la fine di un’epoca. Un genio del calcio, che ha vissuto di gloria, ma anche tanta sregolatezza. La sua vita privata ha da sempre fatto discutere. Infatti, di Diego Armando Maradona ci si ricorderà anche per l’aver riconosciuto il figlio napoletano solo dopo anni di ricorsi giudiziari da parte della famiglia Sinagra. Ma andiamo a conoscere meglio tutti i figli di Diego Armando Maradona, il dio del calcio.

Le relazioni di D10S

Diego Armando Maradona ha vissuto tra Argentina, suo paese natale, e Napoli. La sua vita privata però è sempre stata un po’ turbolenta, costellata da matrimoni falliti e relazioni segrete. Per tutti i 60 anni della sua vita Diego ha vissuto sopra le righe, e come tutte le grandi star anche lui viveva di eccessi. Il suo autista, in una intervista disse che Maradona, in una serata napoletana, aveva organizzato una festa con addirittura diecimila donne. L’attendibilità di tale affermazione non la si può conoscere, però che Diego Armando Maradona avesse delle relazioni, anche extraconiugali, è cosa nota.

Il pibe de oro nel 1984 sposa, dopo dieci anni di fidanzamento, la sua storica fiamma Claudia Villafañe. Nonostante fosse sposato Diego Armando Maradona, intrattiene delle relazioni extraconiugali. Prima fra tutte, la relazione con Heather Parisi. All’epoca un’assoluta star della tv. Diego la conobbe nel 1984, quando Heather partecipava a Fantastico 5. Per Maradona quello fu un colpo di fulmine, tra paparazzate in giro a Napoli e litigi più o meno sulla bocca di tutti. Una lunga relazione che finì nel 1986. Anno in cui conobbe Cristina Sinagra, con lui Diego ha avuto una breve ma intensa relazione.

Altra relazione breve ma intensa fu quella con Valeria Sabalain, avvenuta alla fine degli anni ’90. Nel 2004 Diego Armando Maradona, divorzia da Claudia Villafañe, e si lega a Veronica Ojeda, vent’anni meno di lui, che Maradona lascia nel 2013, per stare con Rocio Oliva, dal 2013 al 2018. Nonostante Maradona, avesse avuto così tante donne nella sua vita, più o meno importanti, nella sua biografia il campione dichiarò di aver amato in maniera forte e veramente, solo la ex moglie Claudia.

Diego Armando Maradona: i figli legittimi e quelli riconosciuti in seguito

Dalle sue numerose storie d’amore, o relazioni fugaci, Diego Armando Maradona, ha avuto molti figli. Di questi però, alcuni, per ricevere la paternità, sono dovuti ricorrere alla giustizia. Ma andiamo in ordine di nascita.

La primogenita di Diego Armando Maradona, è Dalma Nerea (classe 1987), figlia della moglie Claudia. La ragazza è cresciuta tra Napoli e Siviglia, seguendo il papà nelle sue imprese sportive, ma all’età di 6 anni è tornata a Buenos Aires. Divenuta un’attrice brillante, la sua carriera è decollata nei primi anni 2000. Oggi Dalma è sposata con Andres Caldarelli e, nel 2019, è diventata mamma della piccola Roma.

Nel 1989, sempre dal matrimonio con Claudia Villafañe, nasce la secondogenita Giannina Dinorah. La giovane ha invece un’importante relazione con il calciatore Sergio Aguero, dalla quale è nato il suo piccolo Benjamin, primo nipote di Maradona, arrivato in famiglia nel 2009. Tre anni dopo, la coppia si è detta addio. Entrambe le figlie che Diego ha avuto da Claudia Villafañe non hanno stretto un bel rapporto con il padre. Infatti, si sono scontrati più volte sui social, e sono volate accuse molto pesanti da ambo le parti.

Durante il 2004, periodo in cui Diego stava divorziando, riconosce due figli avuti dalle relazioni fugaci che ha intrattenuto, mentre era a Napoli. Si tratta di Diego Sinagra, nato nel 1986, ed avuto dalla relazione con Cristiana Sinagra. Da tutti chiamato sin da subito Diego Jr, anche per la somiglianza con il papà. Dopo tanti ricorsi giudiziari Diego ha riconosciuto il figlio, che è sposato da tempo con Nunzia e ha due splendidi bambini: Diego Matias, nato nel 2018, e India Nicole, arrivata un anno dopo.

Stessa sorte è stata quella di Jana, giovane modella classe 1996. Maradona, l’ha avuta da un rapporto con Valeria Sabalain. La ragazza ha potuto conoscere suo padre solo nel 2015, quando è avvenuto il loro primo, toccante incontro. Ospite nel salottino di Barbara D’Urso, Jana ha rivelato che da quel momento è riuscita a stringere un bel rapporto con Diego Armando Maradona.

Infine, nel 2013 è arrivato anche Diego Fernando, l’ultimogenito del campione argentino. Il ragazzino è nato dalla sua storia con Veronica Ojeda. Nonostante la relazione tra i due si sia conclusa in maniera burrascosa, Maradona ha continuato a voler adempiere al suo ruolo di padre e ha sempre avuto un bel legame con il piccolo Dieguito. Oltre a loro, i tre figli cubani, avuti da due donne diverse.

Nonostante i suoi eccessi però Diego Armando Maradona, sarà per sempre ricordato come il Dio del calcio.

