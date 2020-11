Era ricoverato al Cotugno per Covid quando ha appreso la notizia. Non riusciva a crederci. Diego Junior era in ospedale quando dall’altra parte del mondo suo padre moriva.

Solo in serata con un messaggio pubblicato su Instagram Diego Jr dà pubblicamente il suo addio al padre, scomparso ieri all’età di 60 anni a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Un rapporto intenso, il loro, soprattutto nelle dinamiche: la riappacificazione tra padre e figlio avvenne quattro anni fa in diretta televisiva a Domenica Live dopo trent’anni di battaglie legali intraprese dal ragazzo e dalla madre Cristiana Sinagra, rimasta incinta da giovane.

Figlio Diego Junior ricoverato al Cotugno

Ma Diego Junior, stando ad alcune indiscrezioni, vuole partire per l’Argentina. Non riesce a stare qui a distanza e sapere che il papà non c’è più. Ma le sue condizioni non consentono di affrontare un viaggio. Il 34enne era infatti ricoverato all’ospedale Cotugno per Covid. Ora pare si sia negativizzato per questo ieri è stato anche dimesso ma i suoi polmoni sarebbero compromessi. Una follia affrontare un viaggio simile secondo i medici dell’ospedale napoletano.

Leggi anche: Maradona, effettuata l’autopsia: la causa della morte del Pibe de oro

Il giovane qualche giorno fa fece sapere di essere positivo al Covid e con lui anche la moglie Nunzia. Il figlio del Pibe ha però necessitato di cure ospedaliere. Il virus ha infatti toccato i polmoni del giovane calciatore.

Morto Maradona, l’addio del figlio

“Il capitano del mio cuore non morirà mai”, ha scritto Diego mettendo a corredo uno scatto dello stadio San Paolo di Napoli, dove l’ex calciatore ha trascorso i suoi anni leggendari. E la moglie Nunzia Pennino fa eco: “Dovevamo venire da te appena Diego sarebbe uscito dall’ospedale (Diego Jr è stato ricoverato a causa del covid, ndr), dovevi conoscere India (la seconda nipote, appena nata, ndr), avevamo tanto da fare. Ci hai lasciato all improvviso, non riesco a crederci, sembra un incubo, ci hai distrutto il cuore”.

Proprio a fine ottobre Maradona era diventato di nuovo nonno grazie alla nascita della piccola India Nicole, secondogenita della coppia dopo l’arrivo del piccolo Dieguito, nato nel giorno di Pasqua del 2018.

continua a leggere su Teleclubitalia.it