Tra le migliaia di messaggi che arrivano sulla morte di Maradona c’è anche quello di Cristiana Sinagra, la donna napoletana dalla cui relazione con El Pibe de oro nacque Diego Junior.

“Tu per me non andrai mai via… ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire…”. Queste le parole della donna sul suo profilo facebook. Il post è accompagnato da una foto che ritrae la Sinagra, Diego junior e Maradona.

Cristiana Sinagra e Maradona

Era il settembre del 1986 quando Cristiana Sinagra, ragioniera 22enne di Napoli, confessò di aver appena dato alla luce Diego Armando, figlio nato da una relazione segreta con il celebre calciatore Diego Armando Maradona. La notizia causò un vero e proprio terremoto che coinvolse non solo lo sportivo, ma tutta la città di Napoli. El Pibe de Oro, che all’epoca viveva una storia d’amore con un’altra donna, smentì la paternità e inizialmente scelse di non riconoscere Diego Jr e di non vederlo.

Cristiana però rimase ferma sulla sua posizione e decise di crescere da sola il figlio. Da subito la somiglianza con il famoso papà fu più che evidente e nel corso degli anni Maradona Jr.

Solo nel 2016, con un viaggio a Buenos Aires, l’ex stella del Napoli e Diego Jr hanno iniziato a ricostruire, un passo dopo l’altro, il loro rapporto.

