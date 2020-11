Non solo la morte del sindaco Amente aveva già gettato nello sconforto un’intera comunità. Poi la notizia della scomparsa anche di un noto e stimato ortopedico a Melito. Stroncato dal Covid anche il dottor Cosimo Russo.

I due morti a distanza di poche ore l’uno dell’altro a causa delle complicazioni dovute al Coronavirus, al quale entrambi erano risultati positivi negli scorsi giorni. La notizia della morte dello stimato professionista, che era stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al tampone per il Sars-Cov-2, si è diffusa rapidamente in città: tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e ricordo del dottor Russo.

Tra i vari quello dell’ex sindaco Venanzio Carpentieri: “Questo 23 novembre, già tristemente evocativo per noi napoletani e campani, porta con sé un altro evento doloroso. Ci lascia il dott. Cosimo Russo, una splendida persona e un valentissimo ortopedico, noto e stimato da schiere di pazienti, melitesi e non. Ma soprattutto, per me, un amico di famiglia, cresciuto con i miei genitori, una presenza costante sin da quando, da bambino, frequentava la casa dei miei nonni, come mi ricordava quando mi soffermavo a chiacchierare con lui dopo essermi affidato alle sue sapienti mani. A Cosimo va un ricordo commosso, ai familiari un abbraccio, seppur virtuale, e l’affettuosa vicinanza. Che Dio lo accolga tra le sue braccia” ha scritto su Facebook.

Oggi intanto la famiglia darà l’ultimo saluto al sindaco Antonio Amente.

