Tragico scontro in mattinata, muore bimbo di 5 anni. La mamma è in fin di vita in ospedale. Frontale devastante, intorno alle 12 di lunedì 16 novembre, nei pressi del centro commerciale il Faro a Giacciano con Baruchella (Rovigo).

Tragico incidente

Steve Luchin è morto, vani i soccorsi del personale del Suem 118 che ha cercato disperatamente di rianimarlo, gravissima la madre, intubata e portata in codice rosso.

Il conducente della seconda auto è stato portato in Ospedale con un codice di media gravità. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Disperati tentativi di rianimare il bambino

I pompieri arrivati da Castelmassa, hanno messo in sicurezza ed utilizzando cesoie e divaricatori e martinetti idraulici estratto la donna alla guida della Chevrolet Matiz, che è stata presa in cura dal personale del Suem. Altro personale sanitario stava operando per rianimare il bambino di 5 anni precedentemente estratto.

Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del bimbo. Trasferita in codice rosso in ospedale la mamma. Portato in ospedale anche il conducente dell’Audi A6. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.

