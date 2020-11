Per ottenerlo, devono essere presenti requisiti specifici: come appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure a appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Tra i beneficiari anche i titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.