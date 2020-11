Piazze, strade e villa comunale blindati a Villaricca. Ieri sera la sindaca Maria Rosaria Punzo ha firmato una nuova ordinanza per contenere la diffusione del coronavirus.

Oggi le misure restrittive sono entrate in vigore e stamattina gli agenti della Polizia Municipale assieme ai volontari della Protezione Civile hanno provveduto a chiudere la rotonda Barnabiti antistante lo chalet Di Caprio, il parcheggio antistante il palazzetto dello sport, la villetta di via Giorgio Amendola, il parcheggio antistante la scuola dell’infanzia Rodari nei pressi della parrocchia San Francesco d’Assisi e piazzetta Padre Pio.

Resta chiuso nel weekend il cimitero: si potrà far visita ai propri cari soltanto durante la settimana.

Giugliano

Anche nella vicina Giugliano, il sindaco Nicola Pirozzi ha emanato misure restrittive per fermare il virus. Tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00 è interdetto l’accesso al pubblico in Piazza Gramsci, Piazza Matteotti, Piazza Annunziata, Piazza Cristoforo Colombo.

E’ consentito l’accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti. E’ vietato lo stazionamento di due o più persone su Via Giacinto Gigante e sui marciapiedi di Via Vittorio Veneto.

Leggi anche >> Giugliano, piazze blindate: entra in vigore la nuova ordinanza anti-covid

Su aree e strade pubbliche è vietato lo stazionamento di pedoni in numero superiore a quattro unità anche a prescindere dal rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e antiassembramento e con deroga per i soli componenti di un unico nucleo familiare e per persone conviventi.

Nei giorni di sabato e domenica per l’intera giornata è interdetto l’accesso a tutte le spiagge del territorio.

continua a leggere su Teleclubitalia.it