E’ consentito l’accesso e il deflusso ai residenti e ai clienti degli esercizi commerciali legittimamente aperti. E’ vietato lo stazionamento di due o più persone su Via Giacinto Gigante e sui marciapiedi di Via Vittorio Veneto.

Su aree e strade pubbliche è vietato lo stazionamento di pedoni in numero superiore a quattro unità anche a prescindere dal rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e antiassembramento e con deroga per i soli componenti di un unico nucleo familiare e per persone conviventi.

Nei giorni di sabato e domenica per l’intera giornata è interdetto l’accesso a tutte le spiaggie del territorio.

Sospeso il mercato