Si aprono i termini per le richieste di rimborsi a fondo perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche. Lo ha annunciato oggi il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, su Facebook.

Rimborsi per Asd e Ssd

ore 10 del giorno 10 novembre e fino alle ore 14 del 17 novembre – scrive Spadafora – le SSD e ASD titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito “A partire dalle– scrive Spadafora – le SSD e ASD titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto, e per un contributo per le spese di utenze e eventuali costi sostenuti per le sanificazioni. Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta NON deve ripresentare la domanda perché lo riceverà automaticamente”.

In uno degli ultimi Dpcm era stata sancita la chiusura dal 26 ottobre al 24 novembre di palestre, piscine, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, oltre che a ribadire lo stop per le competizioni sportive dilettantistiche (ad esclusione di quelle di livello nazionale), mettendo a durissima prova la tenuta economica di tutto il settore.