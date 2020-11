Calvizzano. Attimi di paura quelli vissuti nella serata di ieri in via Dante Alighieri. Intorno alle ore 18 due o probabilmente tre malviventi si sono introdotti all’interno di un appartamento per compiere un furto.

Calvizzano, topi d’appartamento in azione con una donna in casa

Nella casa c’era una persona anziana che, ignara di tutto, era in cucina a guardare la tv. I malviventi, tutti con volto coperto, hanno scavalcato un muretto, si sono arrampicati sul cancello e sono saltati sul balcone riuscendo ad entrare nella stanza da letto dell’anziana. Il tutto è accaduto mentre la donna era in casa.

I balordi hanno rovistato parte della casa riuscendo a portare via solo pochi oggetti. Fortunatamente un vicino, insospettito di alcuni strani movimenti sul balcone, ha chiamato uno dei figli della donna che abita al terzo piano. Entrato in casa, l’uomo ha fatto l’amara sorpresa.

Parte delle stanze della casa era a soqquadro. I malviventi sono riusciti a fuggire saltando dal balcone e grazie ad un complice che li attendeva giù in strada.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Marano guidati dal maggiore Gabriele Lo Conte. I militari dell’arma hanno ascoltato alcuni testimoni, eseguito tutti i rilievi del caso e controllate alcune telecamere di video sorveglianza presenti in zona. Le indagini sono state avviate per cercare di identificare i malviventi.

