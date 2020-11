Attimi di paura si sono vissuti a Giugliano. Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio, in via Aniello Palumbo.

Giugliano, paura in via Palumbo: camion prende fuoco in strada

E’ accaduto intorno alle 15. Pare che l’incendio sia attribuibile ad una perdita di carburante dal mezzo pesante. Ad accorgersi del camion avvolto dalle fiamme un parrucchiere che ha un salone nella zona.

Senza alcun indugio il coiffeur ha afferrato gli estintori presenti nel suo negozio, si è precipitato in strada ed ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. E’ stato reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: nel giro di pochi minuti i pompieri sono accorsi in via Palumbo per spegnere l’incendio. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo tanto spavento tra i cittadini.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Giugliano per i rilievi. I militari hanno interdetto anche l’arteria stradale: al momento non è possibile circolare su via Aniello Palumbo. Nelle prossime ore si procederà alla rimozione del mezzo pesante dalla strada.

