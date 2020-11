Frattamaggiore. Il sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete ha firmato una nuova ordinanza nelle ultime ore. Il primo cittadino ha comunicato sul suo profilo Facebook le nuove restrizioni valide fino al 30 novembre.

L’ordinanza

L’ordinanza n°124 estende il divieto di assembramenti negli spazi pubblici 24 ore su 24 e sospende la ZTL in città nei giorni di sabato e domenica. Inoltre ha comunicato che da domani fino al 30 novembre, i minori potranno camminare per le strade della cittadina solo se accompagnati da un genitore, tranne che per casi di comprovata necessità.

continua a leggere su Teleclubitalia.it