Preoccupano l’aumento dei contagi a Villaricca, tanto da indurre la sindaca Maria Rosaria Punzo a firmare una nuova ordinanza comunale.

Villaricca, cimiteri chiusi e parchi off limits dalle 14

La prima cittadina ha disposto la chiusura dei cimiteri in vista della commemorazione dei defunti e per evitare che ci siano assembramenti. Saranno off limits dalle ore 14 in poi i parchi pubblici della città. “Di fronte all’aumento dei contagi, la situazione va ffrontata con decisione, va presa di petto. Per il momento procedo con cautela cercando sempre di garantire la salute, la sicurezza dei cittadini e anche la parte produttiva messa già in ginocchio dal primo lockdown”, spiega la sindaca in un lungo post sulla sua pagina Facebook.

Nelle prossime ore Punzo scriverà una lettera all’Asl per chiedere una sanificazione delle strade di Villaricca.

“Rispettiamo le regole, evitiamo inutili assembramenti, indossiamo la mascherina, evitiamo di uscire di casa se non è proprio indispensabile altrimenti sarò costretta ad assumere decisioni ancora più drastiche”, continua ancora la sindaca, che promette anche maggiori controlli nelle strade cittadine.

“Solleciterò ancora più controlli, se necessario scenderò in strada al fianco degli agenti della Municipale nelle ore “più calde” per cercare di sensibilizzare cittadini ed esercenti sulla necessità di rispettare le regole e far rispettare le regole; solo così eviteremo conseguenze più drastiche e l’ennesimo giro di vite nei confronti della nostra normalità”, aggiunge.

