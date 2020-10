Napoli. Agguato nei pressi dello Stadio San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta, 63enne colpita alle gambe mentre era nel parcheggio. Vincenzo Calone, 63 anni, era insieme alla moglie quando è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco.

L’uomo è riuscito a scappare con l’auto e raggiungere l’ospedale San Paolo dove è tutt’ora ricoverato e non è in pericolo di vita.

Agguato a Napoli

Sul luogo dell’agguato sono arrivati gli uomini della Polizia di Stato del locale commissariato San Paolo e i tecnici della Polizia Scientifica per i rilievi del caso: nel piazzale antistante lo stadio sono stati rinvenuti due bossoli calibro 9.

Indagini sono in corso per cercare di individuare il responsabile o i responsabili del ferimento del 63enne. L’agguato potrebbe rientrare nelle tensioni criminali che stanno attraversando in questo periodo la zona occidentale di Napoli.

