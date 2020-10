Sarà una settimana di freddo quella che inizierà domani. Le previsioni meteo annunciano una nuova ondata di maltempo sull’Italia, in particolare sulle regioni settentrionali. Domani, lunedì 26 ottobre, ci saranno temporali anche intensi al Nord e sulla Sardegna, con un crollo generalizzato delle temperature, mentre al Sud ci sarà ancora un clima più mite. Ci sarà un graduale peggioramento anche al Mezzogiorno.

Previsioni meteo lunedì 26 ottobre

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 26 ottobre, ci saranno piogge diffuse soprattutto al Centro-Nord. Sotto osservazione, in particolare, la Valle d’Aosta, il Piemonte, tutta la Liguria e la parte più settentrionale della Lombardia. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà però verso il Nord-Eest colpendo soprattutto le aree montuose.

Sempre sui rilievi alpini tornerà a cadere la neve intorno ai 1700m di quota (in calo fino a 1400 in serata). Il maltempo interesserà anche la Toscana settentrionale e la Sardegna (dal pomeriggio), mentre sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo salvo per qualche pioggia in arrivo verso sera su Umbria e Lazio.

Maltempo al Sud

Da martedì 27 ottobre il maltempo si sposterà prevalentemente al Sud con piogge e temporali mentre una residua instabilità si avrà ancora al Centro-Nord specie su Nord Est, Lombardia, Emilia, Toscana, Appennino e Ovest Sardegna. Non si può escludere in Calabria l’arrivo di qualche tromba marina. Maltempo atteso inoltre sulla Sicilia, Isole Eolie e settori centro-meridionali della Puglia.

