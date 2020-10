Campagna di tamponi nella zona rossa di Arzano. Ad anticiparlo a Teleclubitalia il commissario prefettizio, Gabriella D’Orso. Per mappare la situazione epidemica del territorio comunale, domenica e lunedì qualsiasi residente potrà sottoporsi al test per accertare l’eventuale positività al Covid-19.

Arzano, tamponi a tappeto tra domenica e lunedì

L’attività di screening riguarderà tutta la cittadinanza. Su base volontaria, domenica e lunedì, dalle 8 alle 20 di mattina, gli arzanesi potranno recarsi presso le scuole che sono sedi elettorali per sottoporsi al tampone. Si procederà con lo stesso ordine previsto per le elezioni sulla base delle sezioni elettorali alle quali si è iscritti.

Si tratta di un meccanismo che dovrebbe velocizzare le procedure di monitoraggio e aiutare l’Asl a capire in quali quartieri si concentrano i focolai più attivi. Nel comune a nord di Napoli al momento è istituita la zona rossa: non è possibile entrare né uscire. Il governatore De Luca ha adottato la decisione con un’ordinanza che ha sollevato molte polemiche, ma ritenuta necessaria per contenere la seconda ondata in una città di 30mila abitanti che registra più di 300 contagi.

