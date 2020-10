Colpo allo spaccio di droga nell’agro aversano. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ben 39 persone, accusate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di indagati residenti a d Aversa, Succivo, Cesa, Sant’Arpino, Frattaminore, Orta di Atella, Afragola e Marcianise.

Smantellata una piazza di spaccia nell’agro aversano: 39 arresti

Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti gli indagati si erano dati un’organizzazione stabile, con notevole dotazione di mezzi e risorse finanziarie per inondare di crack, hashish e marujiana tutto l’agro atellano. Nello specifico la rete di pusher dotati di utenze attive 24 ore al giorno per ricevere le richieste dei privati, avevano preso in affitto appartamenti adeguatamente protetti da una rete di complici. Di seguito i nomi degli arrestati anticipati dal portale Atellanews.it.

Andreozzi Elisabetta di Sant’Arpino,

Barbato Carmela di Cesa,

Barbato Giovanni di Succivo,

Bortone Armando di Cesa,

Bencivenga Enza di Cesa;

Bencivenga Paolo di Orta di Atella;

Cecere Pasquale di Orta di Atella;

Chiacchio Andrea di Orta di Atella;

Corona Caiazzo Marco di Afragola;

Costanzo Salvatore di Frattaminore;

Di Maio Gennaro di Succivo; Falcone Nicola di Cesa;

Ferriero Armando di Cesa; Indaco Eugenio di Succivo;

Introvaia Fabio di Marcianise;

Iuliano Benito di Orta di Atella;

Iuliano Francesca di Orta di Atella;

Laurenza Nunzia di Marcianise;

Limone Salvatore di Marcianise;

Marino Anna di Cesa;

Marino Cristina di Succivo;

Mauriello Stefano di Cesa;

Milone Angelina di Cesa;

Milone Anna di Orta di Atella;

Milone Antonio di Cesa;

Milone Giovanni di Cesa;

Milone Massimiliano di Cesa;

Milone Michele di Orta di Atella;

Milone Nicola di Orta di Atella;

Mozzillo Pasquale di Succivo;

Natale Salvatore di Sant’Arpino;

Puca Ettore di Cesa;

Puca Marcello di Cesa;

Ricci Palma di Afragola;

Rossetti Raffaele di Marcianise;

Russo Fabio di Orta di Atella;

Salernitano Vincenzo di Aversa;

Vozza Salvatore di Orta di Atella;

Zacchia Pasqualina di Cesa.

