Russia. In un circo in Russia un orso di nome Yasha ha sbranato un domatore perché «ha dimenticato di togliersi la mascherina» prima di entrare nella gabbia dell’animale, non dando così la possibilità di essere riconosciuto.

Giovane sbranato da un orso

Mai Valentin avrebbe immaginato che Yasha, uno degli orsi che sognava di poter addestrare un giorno, non l’avrebbe riconosciuto con la mascherina anti-Covid e l’avrebbe sbranato.

Il ragazzo, 28 anni, addetto alle pulizie del Great Moscow State Circus, ha preso di nascosto – secondo quanto raccontano i media locali – le chiavi della gabbia per poterla pulire meglio e stabilire un contatto con l’animale che amava tanto.

L’aggressione

Il circo che organizza gli spettacoli più importanti del Paese, ha riconosciuto l’aggressione: “Valentin Bulich ha commesso una grave violazione delle norme di sicurezza. Quando ha visto l’uomo entrare nella gabbia, Yasha ha pensato di essere in pericolo. Non avendolo riconosciuto, perché il suo volto era coperto dalla mascherina di protezione contro il coronavirus, l’orso lo ha attaccato”.

Sul posto si sono precipitati i colleghi del circo che hanno chiamato subito un’ambulanza ma i tentativi di tenerlo in vita sono stati vani.

