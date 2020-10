Si chiamava Alberto Lupinetti il 26enne di Sanremo morto in un incidente d’auto mentre era con la fidanzata. Il giovane, alla guida di una Fiat 500 Abatarth, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata nella frazione di Bussana, all’altezza di via Fonti.

Incidente a Bussana, muore Alberto Lupinetti

Con lui viaggiava una ragazza, 29 anni, nata a Pavia. La giovane è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per politrauma. La coppia viaggiava lungo via Fonti quando, per ragioni da accertare, Alberto avrebbe perso il controllo del mezzo intorno alle due di notte finendo in un burrone alto circa cinquanta metri.

Il 26enne sarebbe morto nello schianto. Sul posto sono poi sopraggiunti i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia stradale del distaccamento di Ventimiglia, con il comandante Massimiliano Martello, impegnata nelle indagini. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire per quale motivo l’auto sia finita fuori strada. A dare l’allarme è stato un passante. Le operazioni di recupero dei due giovani sono state particolarmente difficili sia per la zona impervia che per il buio della notte.

continua a leggere su Teleclubitalia.it