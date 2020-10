E’ possibile effettuare tamponi in strutture private. La Regione Campania ha stilato una lista di laboratori presso cui è possibile effettuare l’esame in sede a pagamento. Alcune delle strutture designate dalla Regione, al momento, però non hanno iniziato ad effettuare tamponi, altri centri, invece, pur non essendo nella lista stanno già varando, alcuni fronteggiando già una forte richiesta.

La lista con tutti i laboratori è in costate aggiornamento, ma cosa ne pensano i cittadini di questa possibilità.

continua a leggere su Teleclubitalia.it