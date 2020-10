Parete. Si allunga le lista delle scuole chiuse a causa del Coronavirus. Ieri, a Parete, in provincia di Caserta, il sindaco Gino Pellegrino ha disposto la chiusura per dieci giorni dell’Istituto Comprensivo “Basile-Don Milani”, di via Forno, dopo la scoperta di un caso positivo all’interno del plesso scolastico.

Parete, caso positivo alla scuola “Basile-Don Milani”

“Ascoltato il dipartimento di prevenzione dell’ASL e sentito il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Basile-Don Milani” ho disposto la chiusura del plesso scolastico di via Forno per 10 giorni a seguito di un contagiato al covid-19 che ricopre un ruolo sensibile nell’organizzazione scolastica”, scrive il primo cittadino su Facebook, allegando l’ordinanza comunale da lui firmata. Come da protocollo, è stata disposta la sanificazione straordinaria degli ambienti.

Scuole chiuse anche ad Aversa

Circa una settimana fa, nel comune vicino di Aversa il primo cittadino Alfonso Golia dispose la sanificazione straordinaria della scuola media “Cimarosa” di via Riverso dove si registrò il caso positivo di una docente. La scuola rimase chiusa per due giorni, il 7 e l’8 ottobre. Chiuso anche l’Isis “Volta” per operazioni di sanificazione, che ha poi riaperto lunedì 12 ottobre.

