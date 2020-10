Giugliano. È stato un post di Giuglianesi Orgogliosi a scatenare una pioggia di commenti. Il tema? Le luminarie di Natale installate dalla nota pizzeria “Lievito Madre” in via Starace a Giugliano. È scritto nel post dall’amministratore del gruppo:“Qui è già NATALE… Risolleviamo il commercio a GIUGLIANO”.

Tanti i commenti, positivi e negativi, che hanno fatto “accendere” i followers del noto gruppo social. Qualcuno ha scritto:“Un po’ prestino per il Natale aspettiamo almeno i morti ci verrà la nausea fino a Natale .! Non c’è più meraviglia diventano routine tutte queste luci .!. Ed ancora:”Esagerat ..ancora non è arrivato il giorno dei santi e già si pensa a Natale? Vi accorciate proprio la vita mamma mia”.

La foto è stata condivisa da molti. Forse in emergenza Covid, vedere una strada già illuminata per Natale ha portato un po’ di allegria e senza dubbio la scelta del titolare è da considerarsi singolare.

