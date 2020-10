Giugliano. Sospetto caso di Coronavirus alla succursale della scuola media “G.B. Basile”, sita in via Vittorio. Sospese per domani le attività di didattiche al fine di consentire la sanificazione straordinaria degli ambienti.

Lo ha comunicato il Preside Giovanni Rispo attraverso una circola, pubblicata anche sul sito della scuola.

Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 15 ottobre 2020, in attesa di istruzioni da parte dell’Asl per un’eventuale quarantena dei docenti e delle classi.

La circolare:

Si comunica che il giorno 14 ottobre 2020 nel plesso di Via di Vittorio verranno sospese le attività didattiche al fine di consentire ad una ditta esterna di completare la sanificazione straordinaria dei locali che inizierà oggi a partire dalle ore 17.00 per un sospetto caso Covid-19. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 15 ottobre 2020 con le istruzioni fornite dall’ASL per un’ eventuale quarantena dei docenti e/o della classe. Per il momento non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’ASL.

