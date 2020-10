Casalnuovo. Lunghe file per sottoporsi al tampone davanti ai laboratori del centro Ames. E’ quanto denunciato dal sindaco del città, Massimo Pelliccia, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video, accompagnato da un post.

Casalnuovo, lunghe file per il tampone davanti a laboratori privati

“Con l’autorizzazione ai centri privati ad effettuare tamponi a pagamento per i cittadini molte persone stanno affollando le strutture”, spiega il primo cittadino, facendo riferimento alla decisione della Regione Campania che ha autorizzato di recente le strutture sanitarie private ad effettuare i tamponi anche sui privati cittadini.

A causa del sovraffollamento registratosi questa mattina, il centro Ames di Casalnuovo ha deciso di sospendere il servizio. Intanto il sindaco sta lavorando ad un’alternativa per evitare che nei prossimi giorni si verifichino episodi analoghi. “Con gli uffici comunali stiamo lavorando per concedere un’area alla struttura, in modo da riuscire a fare test dall’auto in tutta sicurezza per i cittadini”, conclude Pelliccia.

continua a leggere su Teleclubitalia.it