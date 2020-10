Sono 33 gli attuali positivi al Covid-19 a Monte di Procida, in provincia di Napoli. La scoperta di nuovi contagiati ha spinto il sindaco del piccolo comune flegreo, Giuseppe Pugliese, a inasprire ulteriormente le misure di restrizione già introdotte dall’ordinanza di venerdì scorso.

Monte di Procida, mini-lockdown: chiudono palestre, sale gioco e scuole

E così, con l’ordinanza numero 39 del 10 ottobre 2020, l’amministrazione di Monte di Procida ha varato, fino al 13 ottobre, la chiusura delle scuole, delle palestre, dei centri per gli anziani, delle aree gioco per i bambini e dei parchi. Limiti anche ai ricevimenti privati, ai quali non potranno partecipare più di 10 persone.

Intanto prosegue l’attività di screening e di monitoraggio da parte dell’Asl locale. Presso il Comune, nella giornata di oggi, è stato allestito un punto-tampone dove più di 200 persone verranno sottoposte a test per registrare la presenza di eventuali casi positivi.

Ecco, di seguito, cosa dispone l’ordinanza numero 39 del 10 ottobre 2020 disposta dal sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese:

è disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per le giornate di lunedì e martedì;

è vietato ai Cittadini Montesi, anche in caso di festeggiamenti di alcun tipo (comunioni), di riunirsi in più di dieci persone anche presso ristoranti, sale o bar: in tali occasioni sarà possibile incontrarsi utilizzando necessariamente la mascherina fatto salvo strettamente il momento del pasto; è fatto obbligo ai proprietari dei bar, dei ristoranti o delle sale assicurare il rispetto delle presenti misure;

è disposta la chiusura delle sale gioco e sale scommesse;

sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici;

sono chiusi tutti i centri anziani e circoli ricreativi sul territorio comunale;

sono chiuse tutte le palestre e sono sospese tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale;

sono chiuse tutte le aree gioco per bambini, il Parco del Benessere, i Giardini di Dedalo;

sono confermate le disposizioni di cui all’ordinanza 37/2020, fino a nuovo provvedimento, in merito agli accessi al Comune da parte dell’utenza;

