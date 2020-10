Casalnuovo. Due studenti sono risultati positivi al tampone per il Coronaviru. Uno frequenta l’Isis Europa e l’altro la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Viviani, entrambe le scuole sono state chiuse.

Casalnuovo, studenti positivi a scuola: chiusi due istituti

Ad annunciarlo il sindaco Massimo Pelliccia che ha rassicurato sull’avvio di tutti protocolli già messi in atto.

“Come da prassi – ha infatti spiegato Pelliccia – è stato interpellato il Dipartimento di Pevenzione dell’Asl che insieme ai referenti Covid dell’istituto daranno le opportune indicazioni ai gruppi classe, ai genitori ed ai docenti coinvolti. Le sanificazioni – conclude – avvengono con regolarità e sono state chiaramente predisposte anche dopo la notizia della positività dei due studenti”.

Intanto sembra non arrestarsi la curva dei casi positivi a Casalnuovo dove, attualmente, sono 56 i cittadini che hanno contratto il virus, mentre, come comunicato dal primo cittadino, 120 sarebbero i tamponi per cui si attendono ancora gli esiti.

Dopo la conferma di alcuni impiegati contagiati, l’asl locale ha avviato lo screnning tra i dipendenti. Come da protocollo, gli uffici interessati sono stati chiusi per sanificazione.

Ancora chiuso, invece, il locale comando di polizia municipale per un agente positivo al coronavirus. Il comando riaprirà solo al termine dell’esito dei test a cui sono stati sottoposti i caschi bianchi.

