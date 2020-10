La Polizia Municipale di Mugnano chiude il supermercato Eurospin di Mugnano, sulla circumvallazione esterna. La decisione dopo un controllo sull’osservanza delle norme anti-covid.

Mugnano, chiuso l’Eurospin per cinque giorni dopo controlli anti-covid

I caschi bianchi, al momento del blitz, hanno rilevato l’assenza all’ingresso di un addetto alla rilevazione della temperatura corporea, così come invece previsto dal protocollo sanitario. Secondo il titolare, il responsabile si era momentaneamente assentato. I Vigili hanno elevato una sanzione da 280 euro. La pena accessoria prevede la sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni.

Sempre a Mugnano, ieri, è stato multato l’ufficio postale di via San Lorenzo. L’altro ieri chiusi per cinque giorni due noti bar. Si tratta del “Pink Panter” e del “Novecento”. Anche in questo caso gli agenti della Polizia Municipale hanno constatato il mancato rilevamento della temperatura dei clienti.

