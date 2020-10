Campania. E’ record di contagi oggi in Campania. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta nuovi 544 casi su 7.504 tamponi effettuati.

Il trend negli ultimi giorni è sempre in crescita purtroppo e per questo il presidente della Regione ha emanato diverse ordinanze per provare a prevenire il contagio.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 544

Tamponi del giorno: 7.504



Totale positivi: 15.707

Totale tamponi: 644.967

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 469

Guariti del giorno: 177

Totale guariti: 6.895

Report posti letto su base regionale:

Posti di terapia intensiva disponibili: 99

Posti letto di terapia intensiva occupati: 52

Posti letto di degenza disponibili: 663

Posti letto di degenza occupati: 521Come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

continua a leggere su Teleclubitalia.it