Lezioni sospese per gli studenti dell’Istituto Artemisia Gentileschi di Napoli. Una studentessa è risultata positiva al Coronavirus. Dopo la notizia della positività accertata, il dirigente scolastico si è subito attivato ed ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico per consentire la sanificazione straordinaria delle aule, degli uffici e dei corridoi.

Napoli, in una settimana chiuse 4 scuole

Le lezioni riprenderanno regolarmente domani. Nel capoluogo partenopeo sono quattro, al momento, le scuole che hanno avuto casi positivi. Una settimana fa si registrò il primo studente contagiato al liceo Fonseca, situato nel centro storico di Napoli: l’alunno in questione manifestò sintomi e si rese necessaria la chiusura dell’istituto scolastico per le operazioni di sanificazione.

Due giorni fa, un alunno della scuola media “Carlo Poerio” è stato colpito dal Covid. Anche in questo caso, il dirigente scolastico sospese tutte le attività didattiche. Poi, stamattina, altri sei positivi al liceo “Vittorio Emanuele” e alla sede secondaria Garibaldi di piazza Carlo Terzo. I plessi scolastici sono stati chiusi per consentire la sanificazione degli ambienti, ma riapriranno già domani. Gli studenti per non perdere le lezioni hanno seguito le spiegazioni dei docenti attraverso i dispositivi elettronici.

continua a leggere su Teleclubitalia.it