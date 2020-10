Giugliano. Un alunno dell’Istituto Fratelli Maristi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Si tratta di uno studente frequentante il secondo anno di liceo. Come da protocollo, il dirigente scolastico si è subito messo in contatto con la Asl Napoli 2 Nord: entro oggi verranno programmati gli interventi con i docenti e le famiglie del II liceo.

Giugliano, studente positivo all’istituto Fratelli Maristi: lezioni sospese e sanificazione delle aule

Fino ad oggi l’Istituto scolastico ha sempre provveduto a sanificare le aule, i bagni, e tutti gli spazi pubblici. Intanto, sono state sospese le lezioni per la classe dello studente positivo. La scuola per maggiore precauzione in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Asl ha deciso anche di sospendere almeno per oggi le lezioni della scuola primaria, della scuola media internazionale e liceo. Disposta un’ulteriore sanificazione generale dell’istituto scolastico.

