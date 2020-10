Giugliano. Mancano pochi al ballottaggio. Lunedì pomeriggio, si saprà il nome del nuovo sindaco. Paolo Conte, già assessore e primo eletto nella lista Giugliano Libera al consiglio comunale, rinnova l’appello ai cittadini.

Conte poi si rivolge anche alla cittadinanza sfiduciata, dopo aver assistito agli accessi dibattiti della campagna elettorale, che aspetta invece soluzioni per risolvere le criticità. Poi, sottolinea l’importanza delle relazioni politiche per garantire la necessaria filiera istituzionale. L’auspicio di Conte è quello di far ripartire già dalla prossima settimana la macchina comunale di Giugliano.

