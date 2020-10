Un consigliere comunale di maggioranza sarebbe stato affiancato oggi da ignoti e pesantemente minacciato. Succede a Melito, in provincia di Napoli. Dopo l’aggressione verbale, l’uomo ha avuto un malore ed è finito in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora note.

Melito, consigliere minacciato si sente male

Ci sarebbe in atto un tentativo di sfiducia all’amministrazione e si registrano segnali preoccupanti, fanno sapere fonti della maggioranza. In questo momento il sindaco Antonio Amente, anche lui avvincinato e minacciato, sta sporgendo denuncia ai carabinieri subito dopo l’accaduto. Con lui il vicesindaco Luciano Mottola. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli della vicenda e sulla natura della minacce che il consigliere di maggioranza avrebbe subito.

